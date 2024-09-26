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Депутаты ГД предложили сокращать срок заключенным за книголюбие

Депутаты ГД предложили сокращать тюремный срок за каждую прочитанную книгу

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Shutterstock

Депутаты Госдумы предложили сокращать тюремный срок заключенным за каждую прочитанную книгу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Соответствующее обращение сегодня поступило в Минюст РФ», — говорится в публикации.

В обращении к министру юстиции Константину Чуйченко депутаты от партии «Новые люди» указывают, что в России из 100 тысяч освобожденных из мест заключения 44 тысячи человек вновь идут на преступления, потому что они не адаптированы к жизни в обществе. Главное, что отрицательно влияет на будущую жизнь заключенных — это нежелание учиться.

Народные избранники предложили уменьшать срок пребывания в колониях на четыре дня за каждую прочтенную книгу. По их мнению, литература поможет сформировать у заключенных общепринятые моральные ценности и будет способствовать «преобразованию личности». В публикации в тюрьме предложили для прочтения «Преступление и наказание» Достоевского, «Воскресение» Толстого, «На дне» Горького.

В марте Госдума приняла законы, в которых прописан механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто хочет заключить контракт с Вооруженными силами РФ. Согласно документу, дела подозреваемых, заключивших контракт, будут приостанавливаться, а вид наказания осужденных — меняться на условный срок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее двум пермским колониям предрекли закрытие из-за отсутствия заключенных.

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