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Нижегородка вонзила нож в сердце мужа, упрекавшего ее в маленькой зарплате

В Нижнем Новгороде женщина вонзила нож в сердце мужу из-за упреков

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Телеграм-канал СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде женщина ударила мужа ножом в сердце из-за того, что он упрекал ее в маленькой зарплате. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 25 сентября в квартире одного из домов на улице Ватутина. Семейная пара ссорилась, и в ходе перепалки женщина взяла нож и вонзила лезвие в сердце своему мужу. Спасти мужчину не удалось.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов задержали россиянку. Ей предъявили обвинение. Сообщается, что ссора между супругами произошла из-за того, что мужчина упрекал жену в низком доходе. Женщина призналась в содеянном.

Следователи устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время обвиняемой планируют избрать меру пресечения.

Ранее мужчина, пытавшийся заколоть подростка ножом на вокзале в Петербурге, попал под суд.

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