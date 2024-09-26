Нижегородка вонзила нож в сердце мужа, упрекавшего ее в маленькой зарплате

В Нижнем Новгороде женщина ударила мужа ножом в сердце из-за того, что он упрекал ее в маленькой зарплате. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 25 сентября в квартире одного из домов на улице Ватутина. Семейная пара ссорилась, и в ходе перепалки женщина взяла нож и вонзила лезвие в сердце своему мужу. Спасти мужчину не удалось.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов задержали россиянку. Ей предъявили обвинение. Сообщается, что ссора между супругами произошла из-за того, что мужчина упрекал жену в низком доходе. Женщина призналась в содеянном.

Следователи устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время обвиняемой планируют избрать меру пресечения.

Ранее мужчина, пытавшийся заколоть подростка ножом на вокзале в Петербурге, попал под суд.