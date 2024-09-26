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В Польше осудили украинца и белоруса за шпионаж в пользу РФ

В Польше осудили граждан Украины и Белоруссии за шпионаж в пользу России

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Люблине (Польша) вынес приговор двум гражданам Украины и Белоруссии, обвиняемым в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.

23-летний украинец Максим Л. получил шесть лет лишения свободы и штраф в размере 15 000 злотых ($3,9 тыс.). 30-летний белорус Владислав П. приговорен к двум годам и 10 месяцам тюрьмы и штрафу в 10 тысяч злотых ($2,6 тыс.). Оба обвиняемых признаны виновными в участии в организованной преступной группе и шпионаже в пользу РФ.

В августе этого года польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже россиянину Павлу Рубцову, освобожденному в рамках обмена между РФ и Западом. Рубцов якобы с апреля 2016 года по февраль 2022 года в Пшемысле, Варшаве и других местах, принимая участие в деятельности иностранной разведки (российской. — «Газета.Ru»), предоставлял ей информацию, передача которой могла нанести вред Польской Республике, в том числе как члену НАТО.

До этого в Окружной суд в Кракове поступили акты об обвинении в шпионаже в отношении двух граждан Российской Федерации, которые якобы являлись бойцами частной военной компании «Вагнер» и проводили набор наемников на территории республики.

Ранее в Польше «потеряли» осужденных за шпионаж в пользу РФ.

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