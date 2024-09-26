Транспортная прокуратура занялась пропажей вертолета под Архангельском

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с сообщениями о потере связи с пилотом частного вертолета Robinson 44 в Архангельской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«По предварительным данным, план полетов в центр по организации воздушного движения не направлялся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объективные данные о полете вертолета в уполномоченных органах отсутствуют.

Проверка ведется по статье о нарушении правил безопасности.

Вечером в четверг, 26 сентября, стало известно, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson, на борту которого находились два человека. Поиски ведут две наземные группы.

По данным Telegram-канала Mash, на борту пропавшего в Архангельской области вертолета находился депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин. Вторым находившимся на борту воздушного судна являлся местный бизнесмен Алексей Семенов.

Ранее второе уголовное дело было возбуждено после крушения вертолета в Якутии.