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Мужчину, обвиняемого в совращении семилетней девочки в сети, арестовали в Петербурге

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в совращении ребенка в сети

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Телеграм-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Петербурге арестовали мужчину, который обвиняется в совращении семилетней девочки в соцсетях. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, суд избрал россиянину меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину арестовали на два месяца.

В отношении россиянина расследуется уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста. По версии следствия, 35-летний уроженец Пермского края с июля по сентябрь текущего года вел переписку с семилетней девочкой. В ходе общения мужчина домогался ребенка, а также требовал присылать ему неприличные фото и видео. Его задержали в городе Березники и доставили в Петербург, где предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

Ранее пьяный россиянин домогался пятилетнего мальчика, который искал еду на помойке.

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