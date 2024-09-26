Мужчину, обвиняемого в совращении семилетней девочки в сети, арестовали в Петербурге

В Петербурге арестовали мужчину, который обвиняется в совращении семилетней девочки в соцсетях. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, суд избрал россиянину меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину арестовали на два месяца.

В отношении россиянина расследуется уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста. По версии следствия, 35-летний уроженец Пермского края с июля по сентябрь текущего года вел переписку с семилетней девочкой. В ходе общения мужчина домогался ребенка, а также требовал присылать ему неприличные фото и видео. Его задержали в городе Березники и доставили в Петербург, где предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

Ранее пьяный россиянин домогался пятилетнего мальчика, который искал еду на помойке.