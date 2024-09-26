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«Бред»: иммунолог заявил, что вакцина не может вызвать аутизм у детей

Иммунолог Продеус раскритиковал священника РПЦ после его слов об аутизме из-за прививок

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Depositphotos

Многочисленные исследования доказали, что вакцина не приводит к развитию аутизма, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус. До этого протоиерей РПЦ Артемий Владимиров высказался о том, что причиной аутизма у детей являются последствия прививок, а также семейные грехи.

«Я считаю, что вот такие высказывания людей, которые не причастны не только к медицине, и к здоровью людей, являются бредом. Этот пастырь, наверное, безусловно уважаемый в своем кругу, совершает огромный грех перед людьми и Господом. Потому что взял на себя роль такую, которую он не знает, не понимает. Вот человек, который как бы был врачом и опубликовал работу о том, что прививка от кори привела некоторых пациентов к аутизму, был уличен в фальсификации данных и подделке документации в Великобритании. Был лишен медицинского диплома, и ему пришлось уехать из страны. Просто медицинское сообщество потратило время, деньги, и все для того, чтобы доказать обратное. В Дании провели огромное десятилетние исследование, показывающее, что дети, которых не прививали, имеют больший риск развития аутизма, чем те, которых прививали. При том это исследование было на миллионах датских детей, рожденных за 10 или 14 лет. Вопрос о том, что прививки способствуют аутизму, закрыт в медицинском мире», — сказал Продеус.

Он также возмутился словами священника о грехах родителях детей-аутистов. По мнению медика, на эти высказывания должно обратить внимание церковное сообщество.

«Это, вообще, по-моему, пытаться еще более небогоугодное дело сделать. «Он, по сути дела, пытается обвинить людей в том, что они виновны в нарушении здоровья. А мне кажется, что в этом случае я могу обвинить его в том, что он пытается всю вину переложить на конкретных маму, папу и так далее. Есть семьи, которые вообще ни разу не виноваты, живут честной праведной жизнью, богобоязненны, а имеют проблему с ребенком и у него там аутизм или ДЦП, несчастье случилось. Как им тогда поступать? На себя руки наложить в связи с его высказыванием? Мне кажется, это настолько нехорошо, что его коллеги-священнослужители должны серьезным образом подумать о его профессиональной пригодности как пастыря», — констатировал Продеус.

25 сентября протоиерей Артемий Владимиров в своем канале на YouTube выдвинул версию о том, что причиной аутизма у детей являются «последствия прививок без разбора и проверки качества вакцин», а также «семейные грехи». Также священник упомянул «солнечных детей», назвав их «даунятами».

Это не первое высказывание протоирея, которое попало в СМИ. До этого Владимиров рассказывал о воскрешении китайского участника спецоперации на Украине, который впоследствии оказался раненным якутом.

Ранее в РПЦ поддержали инициативу исключить теорию Дарвина из школьной программы.

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