Мужчина попытался купить часы Rolex на фальшивые деньги и был арестован

Во Франции мужчина был задержан после попытки расплатиться за Rolex фальшивыми деньгами, пишет La Provence.

На этой неделе мужчина в возрасте около 30 лет отправился под стражу в Экс-ан-Провансе. Перед этим он попытался купить у частного лица часы класса люкс с помощью фальшивых купюр.

Мошенник наткнулся на объявление о продаже устройства в интернете и пригласил владельца на встречу в роскошный отель, чтобы убедить его в своей платежеспособности.

В момент передачи денег продавец подлинных часов Rolex стоимостью около €25 тыс. понял, что его пытаются обмануть. Он нашел способ связаться с полицией, которая задержала афериста, еще не успевшего покинуть отель.

Имевшиеся у подозреваемого купюры оказались поддельными, а он сам, как оказалось, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас мужчина арестован.

Ранее дорогие бутики в Нью-Йорке перешли на простые пакеты на фоне роста преступности.