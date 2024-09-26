Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина попытался купить часы Rolex на фальшивые деньги и был арестован

Во Франции мужчина попытался расплатиться фальшивыми купюрами за часы Rolex

close
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Во Франции мужчина был задержан после попытки расплатиться за Rolex фальшивыми деньгами, пишет La Provence.

На этой неделе мужчина в возрасте около 30 лет отправился под стражу в Экс-ан-Провансе. Перед этим он попытался купить у частного лица часы класса люкс с помощью фальшивых купюр.

Мошенник наткнулся на объявление о продаже устройства в интернете и пригласил владельца на встречу в роскошный отель, чтобы убедить его в своей платежеспособности.

В момент передачи денег продавец подлинных часов Rolex стоимостью около €25 тыс. понял, что его пытаются обмануть. Он нашел способ связаться с полицией, которая задержала афериста, еще не успевшего покинуть отель.

Имевшиеся у подозреваемого купюры оказались поддельными, а он сам, как оказалось, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас мужчина арестован.

Ранее дорогие бутики в Нью-Йорке перешли на простые пакеты на фоне роста преступности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами