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Новый губернатор Вологодской области вышел на сцену под русский рок

Губернатор Вологодской области Филимонов вышел на инаугурацию под «Небо славян»

В Вологодской области состоялась инаугурация губернатора региона Георгия Филимонова. Мероприятие прошло под музыкальное сопровождение «Небо славян» русской рок-группы «Алиса», пишет Telegram-канал «Филимонов LIVE».

Сообщалось, что перед инаугурацией ансамбль исполнил песню про Вологду, затем губернатор собрал в круг подчиненных (одетых в толстовки «Команда Филимонова»). Вместе они прокричали: «Один за всех и все за одного», после чего Филимонов поднялся на сцену.

Церемония сопровождалась вступительным рифом из песни «Неба славян», под которую губернатор в это время прикладывал кулак к груди.

Как известно, в прошлом Филимонов заслуженный мастер спорта и член сборной по кикбоксингу. В кабинете губернатора Вологодской области висят портреты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Лаврентия Берии и Феликса Дзержинского, поскольку все эти личности, как заявил сам Филимонов, несмотря на их противоречивую репутацию, посвятили жизнь интересам России.

При этом в политике глава региона позиционирует себя как молодежного «губернатора». Так, Филимонов читал рэп, в свободное время катается на мотоцикле, публикуя фото в соцсетях, и ругал подчиненных за плохие результаты ЕГЭ по английскому среди выпускников региона.

Ранее врио губернатора Вологодской области Филимонов зачитал рэп на Дне молодежи.

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