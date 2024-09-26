На Ставрополье прошел суд по новому делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Грачевский районный суд Ставропольского края провел первое заседание по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в отношении еще восьми жителей Дагестана. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры края.

По данным ведомства, новыми обвиняемыми по делу стали: Сайпутдин Рашидов, Шарапутдин Абдусаламов, Герей Джамалутдинов, Хусейин Халибеков, Хангиши Исрапилов, Наврузали Шихмагомедов, Зайналбек Каирбеков и Сайпудин Сайпудинов.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности и применение насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы из-за регулярного рейса из Таль-Авива. В тот день несколько сотен человек собрались у здания авиагавани перед прибытием самолета.

Дебоширы проникли в аэропорт и устроили погром. Это произошло после того, как в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля. Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

Позднее правоохранительные органы вытеснили их.

Ранее участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор.