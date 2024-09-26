Ссора родственников закончилась для девочки химическим ожогом в Петербурге

В Петербурге шестиклассница получила химический ожог глаз после ссоры родственников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел 24 сентября в квартире на Серебристом бульваре, когда между 47-летней матерью школьницы и ее 50-летним братом произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина решил поставить точку в споре, распылив в сторону сестры перцовый баллончик. При этом он попал и в свою племянницу.

Позже 13-летняя девочка самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее химические ожоги обоих глаз и передали информацию в правоохранительные органы. После оказания необходимой помощи ребенка отправили проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

Также по факту произошедшего заявление в полицию написала мать девочки. В данный момент решается вопрос о возбуждении по факту инцидента уголовного дела.

Ранее подросток распылил на женщину перцовый баллончик на детской площадке в Обнинске.