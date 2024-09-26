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Фельдшера обвинили в домогательствах в отношении школьницы во время осмотра в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье фельдшера обвинили в домогательствах в отношении школьницы

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Подмосковье фельдшера частной скорой помощи обвинили в домогательствах в отношении девушки-подростка во время осмотра. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в городе Балашихе, когда фельдшер частной скорой помощи проводил осмотр 17-летней девушки перед ее госпитализацией — школьница жаловалась на острые боли в животе. Однако во время обследования врач массировал несовершеннолетнюю за места, которые не нуждались в диагностике.

После произошедшего девушка-подросток рассказала обо всем родственникам. Позже она обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Фельдшера задержали. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее пермяка задержали за домогательства в отношении девочки в соцсетях.

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