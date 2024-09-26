В Подмосковье пройдет забег «Народный трейл»

На территории Истринской сыроварни 4 ноября пройдет забег «Народный трейл», приуроченный ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Забег проведут с целью популяризации и развития спортивного туризма в Подмосковье.

Желающие смогут принять участие в забегах на 5, 10 и 20 км. Также организаторы проведут забеги для детей на 1 км и 500 м.

Все победители забега получат памятные призы.

Регистрация на забег уже открыта.

Дистанция на 5 км называется «Фермерский пятак». Участникам предстоит преодолеть горные препятствия и пересечь ров. В рамках дистанции на 10 км «Дружная десятка» помимо препятствий участники смогут отведать «правильные» сыры с глинтвейном. Дистанция на 20 км «Урожайная двадцатка» пройдет вдоль реки Малая Истра, где также предусмотрена дегустация «правильных» сыров.