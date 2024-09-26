Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье пройдет забег «Народный трейл»

Организаторы открыли регистрацию на забег «Народный трейл»

close
welcome.mosreg.ru

На территории Истринской сыроварни 4 ноября пройдет забег «Народный трейл», приуроченный ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Забег проведут с целью популяризации и развития спортивного туризма в Подмосковье.

Желающие смогут принять участие в забегах на 5, 10 и 20 км. Также организаторы проведут забеги для детей на 1 км и 500 м.

Все победители забега получат памятные призы.

Регистрация на забег уже открыта.

Дистанция на 5 км называется «Фермерский пятак». Участникам предстоит преодолеть горные препятствия и пересечь ров. В рамках дистанции на 10 км «Дружная десятка» помимо препятствий участники смогут отведать «правильные» сыры с глинтвейном. Дистанция на 20 км «Урожайная двадцатка» пройдет вдоль реки Малая Истра, где также предусмотрена дегустация «правильных» сыров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами