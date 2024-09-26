В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе «Дубрава»

В подмосковных Мытищах полицейские задержали 46-летнего мужчину, который открыл стрельбу в водноспортивном клубе «Дубрава». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации канала, ранее происходили неоднократные попытки рейдерского захвата этой базы. В частности, были случаи повреждения домовладений.

Инцидент произошел в четверг, 26 сентября, когда группа вооруженных людей в масках прибыла на Пироговское водохранилище на двух тракторах и уничтожила летние домики. В ответ на это предполагаемый владелец домиков напал на рабочих, сделав, как минимум, пять выстрелов из травматического пистолета. Рабочие пытались защититься от него с помощью газовых баллончиков.

На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали стрелявшего и доставили его в участок. Сообщений о пострадавших не поступало, в настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента.

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