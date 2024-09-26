Главы налоговых служб БРИКС договорились провести совместный форум

Руководители налоговых администраций России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, ЮАР и Эфиопии подписали рамочное соглашение, учреждающее Форум налоговых служб. Документ был составлен в Москве в во время заседания глав налоговых органов стран БРИКС, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).

Предполагается, что Форум налоговых служб заменит ежегодные встречи экспертов.

Обращаясь к участникам заседания, председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что успешная деятельность налоговых ведомств стран БРИКС невозможна без эффективного взаимодействия.

«Очень многое делается для формирования единых подходов налогового администрирования, разработки правил налогообложения, которые понятны для людей, для бизнеса, переводов в цифровой формат сервисов», — заявил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что от того, как осуществляется регулирование в этой сфере, напрямую зависит рост экономик, улучшение делового и инвестиционного климата.

По мнению руководителя ФНС России Даниила Егорова, подписание рамочного соглашения о создании Форума налоговых служб станет новым этапом развития взаимодействия стран БРИКС.

«Опыт этого года и предшествующих лет показывает, что налоговое сотрудничество БРИКС имеет высокий потенциал для развития, и мы можем ставить перед собой новые амбициозные задачи», — отметил он.

Также участники заседания обсудили возможность создания постоянно действующего секретариата налоговых администраций стран БРИКС.

«Год назад на встрече в Кейптауне мы обсуждали необходимость секретариата. Мы всегда поддерживали идею его формирования. Мы считаем, что для практической работы это исключительно важный момент» — руководитель Службы доходов Индии Санджай Малхотра.

Главы налоговых администраций также отметили успех инициативы ФНС России по выстраиванию проектного подхода в работе БРИКС. По предложению российской стороны впервые в истории налогового сотрудничества БРИКС были сформированы рабочие группы по ключевым направлениям налогового администрирования — модернизации НДС, использованию и получению данных, клиентоцентричному подходу и кадровым практикам.