В российской воинской части застрелили 19-летнего военнослужащего

В Калининградской области в одной из воинских частей погиб военнослужащий. Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации СМИ, ЧП произошло 25 сентября в части, базирующейся под городом Светлый. 19-летний военнослужащий погиб от огнестрельного ранения в грудь. При каких обстоятельствах наступила смерть юноши не уточняется.

В пресс-службе Балтийского флота от комментариев инцидента воздержались.

До этого, в июне 2024 года, в другой воинской части под Калининградом обнаружили тело 19-летнего срочника. В день произошедшего солдат позвонил матери и сообщил о тяжелом моральном состоянии. Спустя некоторое время после звонка, его тело нашли на территории части.

Ранее на Урале военный до смерти избил бойца СВО, которого нашел на лавочке у сауны.