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Премьер Украины сообщил о повреждении объектов передачи электроэнергии

Шмыгаль: на Украине подверглись обстрелам три объекта передачи электроэнергии

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РИА «Новости»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во время массированной ночной атаки три объекта передачи электроэнергии попали под удар. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что в ночь на 26 сентября российская армия совершила очередную массированную атаку на украинскую энергетику, используя дроны и ракеты.

«Были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них — в Николаевской области», — уточнил Шмыгаль.

По его словам, несмотря на поражение объектов, энергосистема Украины продолжает функционировать в сбалансированном режиме, отключений электроснабжения не фиксируется.

В конце августа Шмыгаль заявил, что РФ нанесла удары по объектам энергетики в 15 областях страны. Для атаки были использованы беспилотники, крылатые ракеты, комплексы «Кинжал», заявил он. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

Ранее по всей Украине ввели экстренные отключения света на фоне атак.

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