Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме россиян призвали взять под защиту школьных учителей

Депутат Милонов: россияне должны защищать учителей от нарушений и хамства

close
Shutterstock

Российское общество должно проявлять к педагогам особое внимание и защищать их от неправомерных действий и хамства подростков и их родителей, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Сегодня учителей наказывают за любой проступок учащегося, что является неверным подходом, заявил россиян считать учителей авторитетами, взяв на себя обязанность по их защите.

До этого общественники обратились в Минпросвещения с просьбой защитить учителей от травли в соцсетях специальной памяткой, с помощью которой педагоги смогли бы противостать травле и троллингу. По мнению активистов, такая памятка нужна для того, чтобы учителя сумели разобраться «в тонкостях виртуального этикета» и защититься их от потенциально опасных ситуаций.

Россияне ранее ответили, какие меры помогут защитить учителей от оскорблений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами