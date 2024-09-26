В Госдуме россиян призвали взять под защиту школьных учителей

Российское общество должно проявлять к педагогам особое внимание и защищать их от неправомерных действий и хамства подростков и их родителей, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Сегодня учителей наказывают за любой проступок учащегося, что является неверным подходом, заявил россиян считать учителей авторитетами, взяв на себя обязанность по их защите.

До этого общественники обратились в Минпросвещения с просьбой защитить учителей от травли в соцсетях специальной памяткой, с помощью которой педагоги смогли бы противостать травле и троллингу. По мнению активистов, такая памятка нужна для того, чтобы учителя сумели разобраться «в тонкостях виртуального этикета» и защититься их от потенциально опасных ситуаций.

Россияне ранее ответили, какие меры помогут защитить учителей от оскорблений.