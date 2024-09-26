Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» отправит гуманитарный конвой в новые регионы

Бойцам СВО передадут письма со словами поддержки от жителей Москвы

close
Единая Россия

Региональное отделение «Единой России» отправит гуманитарный конвой с письмами для бойцов СВО со словами поддержки в новые регионы России, сообщает пресс-служба партии.

Как отметила член Генсовета партии, координатор «Женского движения Единой России» Москвы Ирина Елиферова, волонтеры «Молодой Гвардии», члены «Женского движения Единой России» и активисты написали письма для бойцов СВО, жен и мам мобилизованных.

«Большинство из присутствующих активистов регулярно выезжает «за ленточку», помогает в ПВРах и гумцентрах «Единой России» в регионах», — отметила она.

По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного, российские бойцы в зоне СВО сегодня пишут историю.

«Каждый в рамках своей компетенции и на своем месте вносит свой вклад в это большое и важное дело. По сути, мы сегодня защищаем те ценности, которые нам передали наши родители и прадеды», — сказал он.

Также Выборный передал «Женскому движению Единой России» брошюры Конституции РФ для новых регионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами