«Единая Россия» отправит гуманитарный конвой в новые регионы

Региональное отделение «Единой России» отправит гуманитарный конвой с письмами для бойцов СВО со словами поддержки в новые регионы России, сообщает пресс-служба партии.

Как отметила член Генсовета партии, координатор «Женского движения Единой России» Москвы Ирина Елиферова, волонтеры «Молодой Гвардии», члены «Женского движения Единой России» и активисты написали письма для бойцов СВО, жен и мам мобилизованных.

«Большинство из присутствующих активистов регулярно выезжает «за ленточку», помогает в ПВРах и гумцентрах «Единой России» в регионах», — отметила она.

По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного, российские бойцы в зоне СВО сегодня пишут историю.

«Каждый в рамках своей компетенции и на своем месте вносит свой вклад в это большое и важное дело. По сути, мы сегодня защищаем те ценности, которые нам передали наши родители и прадеды», — сказал он.

Также Выборный передал «Женскому движению Единой России» брошюры Конституции РФ для новых регионов.