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Пара поплавала в ручье в джунглях и оказалась в больнице

Mirror: туристы поплавали в незнакомом ручье и попали в больницу с зудом кожи

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charlieoliverbates/TikTok

Пара решила поплавать в ручье в джунглях и оказалась в больнице, пишет Mirror.

Чарли Оливер Бейтс и его подруга Эйдин решили отправиться в путешествие по диким джунглям. В поисках новых впечатлений и вдохновляющих локаций, они оказались в районе красивого ручья. Пара решила искупаться в воде, делая снимки для соцсетей. Однако через несколько минут пара почувствовала странные покалывания на коже, похожие на укус.

Как только Оливер с подругой вышли из воды, они увидели, что их кожа покрыта пятнами. Путешественники быстро поняли, что стали жертвами крошечных паразитов, обитающих в этих водах. Они обратились за помощью в больницу, где у них диагностировали зуд пловца — состояние, вызванное проникновением микроскопических организмов через кожу во время контакта с водой.

К счастью, им удалось избежать серьезных последствий и благополучно вернуться домой. По словам Бейтс и Эйдин, этот инцидент послужил им наглядным примером того, насколько важно быть внимательным и предусмотрительным даже в самых красивых уголках природы. Ведь за внешним великолепием могут скрываться реальные угрозы.

Ранее в Индии полиция задержала мужчину, оставившего жену в джунглях на 40 дней.

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