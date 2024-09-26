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Кемеровская пенсионерка добилась условного срока за поджог военкомата

В Кемерово пенсионерка подожгла военкомат и смогла добиться условного срока

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Depositphotos

Жительнице Кемерово удалось смягчить приговор за попытку поджога военкомата. На это указывает информация на сайте Заводского районного суда города.

По версии следствия, в 2022 году 61-летняя россиянка, работавшая инженером-сметчиком в местной строительной компании, хотела бросить коктейль Молотова в дверь. В результате бутылка приземлилась на крыльцо, здание не пострадало.

Елену Шарову задержали и в беседе с правоохранителями она рассказала, что решилась на поджог из-за мошенников, которые убедили ее таким образом «поучаствовать в операции по поимке преступника».

В отношении россиянки возбудили дело по статье, связанной с терроризмом. Женщину также внесли в список террористов и экстремистов.

В феврале 2023 года активисты попытались отправить письмо заключенной, но оно вернулось назад с пометкой о том, что женщину освободили. Уже в апреле россиянку убрали из списка террористов.

В сентябре того же года ее дело по статье о покушении на поджог направили в Заводской суд, где судья вернула дело прокурору. По ее мнению, исходя из «фактических обстоятельств» есть основания для квалификации произошедшего как более тяжкого преступления.

Позже дело вернули в суд без изменения статьи. Женщину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком три года.

Ранее в Петербурге женщина получила 10 лет колонии за поджог военкомата.

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