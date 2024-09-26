Москву назвали привлекательным для туристов городом

Москва смогла успешно изменить внутригородской климат и теперь столица ассоциируется с индустрией гостеприимства, рассказал в преддверии Дня туризма независимый экономист Андрей Бархота.

По его словам, в Москве туристическая отрасль развивается в опережающем режиме.

«В условиях геополитической эскалации и экономической нестабильности столица формирует привлекательный образ всей России и проецирует устойчивость как в части привычек и образа жизни, так и в растущей туристической и потребительской индустрии», — сказал он.

Бархота отметил, что большинство туристов все чаще советуют своим знакомым посетить именно Москву.

«Иностранным туристам нравится доступность товаров и услуг, обеспеченная в числе прочего и выгодным валютным курсом. Внутренний турист отмечает отличное состояние центральных объектов выставочной и культурной инфраструктуры», — сказал экономист.

Он добавил, что Москве удалось прочувствовать «экономику эмоций», когда экономическое поведение человека завязано на его эмоциональном восприятии окружающей действительности.

«Гости городских мероприятий охотно увеличивают свои потребительские расходы, стремясь получить максимум впечатлений, по возможности опробовать альтернативные сценарии ярмарок и фестивалей. Это позволяет наращивать выручку малых и средних предприятий», — сказал он.

Бархота подчеркнул, что туристов сильно привлекают разнообразные московские фестивали, среди которых «Лето в Москве», «Территория будущего. Москва 2030» и другие.