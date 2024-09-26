Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москву назвали привлекательным для туристов городом

Экономист Бархота: Москва формирует привлекательный образ всей России

close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва смогла успешно изменить внутригородской климат и теперь столица ассоциируется с индустрией гостеприимства, рассказал в преддверии Дня туризма независимый экономист Андрей Бархота.

По его словам, в Москве туристическая отрасль развивается в опережающем режиме.

«В условиях геополитической эскалации и экономической нестабильности столица формирует привлекательный образ всей России и проецирует устойчивость как в части привычек и образа жизни, так и в растущей туристической и потребительской индустрии», — сказал он.

Бархота отметил, что большинство туристов все чаще советуют своим знакомым посетить именно Москву.

«Иностранным туристам нравится доступность товаров и услуг, обеспеченная в числе прочего и выгодным валютным курсом. Внутренний турист отмечает отличное состояние центральных объектов выставочной и культурной инфраструктуры», — сказал экономист.

Он добавил, что Москве удалось прочувствовать «экономику эмоций», когда экономическое поведение человека завязано на его эмоциональном восприятии окружающей действительности.

«Гости городских мероприятий охотно увеличивают свои потребительские расходы, стремясь получить максимум впечатлений, по возможности опробовать альтернативные сценарии ярмарок и фестивалей. Это позволяет наращивать выручку малых и средних предприятий», — сказал он.

Бархота подчеркнул, что туристов сильно привлекают разнообразные московские фестивали, среди которых «Лето в Москве», «Территория будущего. Москва 2030» и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами