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В подмосковном роддоме младенец получил ожоги из-за ошибки медперсонала

Mash: в люберецком роддоме медики нанесли ожоги здоровому младенцу

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Freepik.com

Жительница Московской области пожаловалась на то, что в роддоме, где рожала ее невестка, медперсонал перепутал новорожденных и полечил не того ребенка. В результате внучка женщины получила химические ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам жительницы области, все произошло в одном из роддомов города Люберцы. Внучка собеседницы издания лежала в одной палате с другим ребенком, у которого была сыпь.

«Приходит медсестра и обрабатывает нашего ребенка, который был вполне здоров. Невестка спросила у медсестры: «Чем вы мажете ребенка?» Медсестра ответила, что так нужно. А она перепутала детей: обработала не того ребенка и ушла», — поделилась бабушка пострадавшего младенца.

В результате на следующий день на коже новорожденной девочки появились волдыри, а затем и раны, которые начали кровоточить. По словам бабушки младенца, в выписке из роддома указано, что у ребенка была неизвестная инфекция. В медучреждении извинились перед матерью девочки. Сейчас проверку по факту случившегося проводит Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Ранее в Подмосковье акушер при родах раздавил голову ребенку щипцами.

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