Россияне стали чаще заходить на сайты СМИ по понедельникам

Чаще всего россияне заходят на сайты СМИ по понедельникам с 13:00 до 14:00 (16,03% от всех визитов за неделю в это время), следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить основные медиапривычки жителей России.

Также часто на сайты СМИ россияне заходят в ночь с пятницы на субботу (16,08%). В понедельник, по данным исследования, россияне чаще используют ПК, а в ночь с пятницы на субботу – мобильные устройства.

Также аналитики выяснили, что несколько лет подряд в регионах меньше интересуются новостями ближе к летним месяцам, но в августе 2024 года количество визитов из регионов превысило количество в январе на 11,5%.

Чаще всего россияне заходят на сайты СМИ по прямым ссылкам или через Дзен Новости. В январе, июне и июле россияне чаще заходили на сайты по прямым ссылкам, а в другие месяцы – через Дзен Новости.

Что касается ежемесячного охвата новостных ресурсов, по данным исследования, он остается стабильным на протяжении первых 8 месяцев 2024 года.

Среди медиаресурсов Rambler&Co наибольший интерес в августе у читателей заметили в разделе «Экономика» на «Ленте.ру» (+58%) и «Технологии» на «Газете.Ru» (+131%).

Материалом для исследования стала статистика активов медиахолдинга («Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и других).