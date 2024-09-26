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На СВО погибла вышедшая из колонии женщина-стрелок штурмового взвода

В Пикалево похоронили женщину-стрелка штурмового взвода, погибшую на СВО

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Бокситогорский район #Мывместе/VK

В Пикалево Ленинградской области прошли похороны 37-летней Елены Пимоненковой, погибшей в зоне спецоперации (СВО). Женщина уехала на СВО из колонии в Тосненском районе, где в мае 2024 года подписала контракт с Минобороны. Об этом сообщает издание 47News.

Как рассказала сестра погибшей, женщина служила стрелком-санитаром штурмового взвода. По словам собеседницы СМИ, погибшая последний раз связывалась с матерью 27 августа — в день своей гибели. В тот момент женщина вместе со своим подразделением располагалась в поселке Спорное Белгородской области.

«Нам говорят, ее сбила машина», — поделилась родственница.

Она отметила, что женщина гордилась своей службой, а также тем, что «больше не зэчка». По информации СМИ, Пикалева была одной из первых десяти женщин-заключенных, оказавшихся на СВО. На момент подписания контракта с Минобороны до конца отбывания срока Пимоненковой оставался год.

Ранее стало известно о смерти студента МГУ на СВО.

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