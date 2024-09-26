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Мошенники в ДНР решили продать гуманитарную помощь, собранную для солдат

Readovka: в Светлодарске в ДНР мошенники продают гуманитарную помощь для ВС РФ

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Единая Россия

В Светлодарске Донецкой народной республики местные мошенники устроили торговлю гуманитарной помощью, присланной для российских солдат. Об этом сообщает Readovka.

«Солдаты воюют, а у нас тут коррупция», — рассказывает местная жительница.

В городе неизвестные открыли незаконный рынок. На столах было разложено снаряжение, предназначавшееся для российских бойцов, — ботинки, камуфляж и другое обмундирование.

На вопросы местной жительницы о происхождении товара продавцы отворачивались и прятали лица.

Незадолго до этого в Тюмени суд вынес приговор военному, которого обвиняли в хищении гуманитарной помощи. Мужчине доверили 443 пары обуви, их покупала общественная организация на субсидию правительства Тюменской области. Стоимость партии составила 2,2 миллиона рублей. Он вывез обувь с территории военной части и перепродал ее.

Военнослужащего приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что фонд «Наша правда» за год собрал более 1,7 млрд рублей на помощь фронту.

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