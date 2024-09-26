В Ленобласти поймали женщину, находившуюся в розыске 15 лет за торговлю людьми

Полиция Ленобласти задержала иностранку, которая находилась в международном розыске. Об этом сообщает 78.ru.

По версии правоохранителей, в 2006-м году гражданка Молдовы участвовала в цепочке торговли людьми. На тот момент 23-летняя иностранка рассказывала девушкам о перспективах жизни в турецком Стамбуле. Если они соглашались прилететь, то в столице их принуждали к обслуживанию мужчин за деньги.

Уже в 2007 году женщина не занималась соответствующей деятельностью, но ее объявили в розыск.

«Долгих 15 лет ей удавалось скрываться от правосудия, пока ее не поймали… В Тосно», – сообщается в публикации.

Гражданку Молдавии доставили в дежурную часть. По какой причине она оказалась в Ленобласти, на данный момент неизвестно.

Как сообщает 47.ru, женщина вербовала гражданок Молдовы. В 2007 году ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, но ей удалось уйти, поэтому в 2009 году ее объявили в розыск.

Ранее в Свердловской области объявили в розыск скрывшегося после тяжкого преступления мужчину.