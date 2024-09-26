Пассажиры «Аэрофлота» смогут сдавать багаж в Шерегеше

Пассажиры «Аэрофлота» смогут получать и отправлять багаж в удаленном багажном терминале горнолыжного курорта Шерегеш, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Благодаря новой услуге пассажиры смогут сдавать и получать крупногабаритное спортивное снаряжение не в аэропорту Новокузнецка, а прямо на курорте.

Расстояние между аэропортом Новокузнецка и курортом Шерегеш составляет 180 км. Багаж доставляют грузовым транспортом.

Также пассажиры «Аэрофлота», сдающие багаж в Шерегеше и вылетающие в Москву, смогут зарегистрироваться на рейс на курорте.

Пассажиры смогут оформить услугу доставки багажа как в онлайн, так и в офлайн-формате (в кассе аэропорта в Новокузнецке и в терминале курорта Шерегеш).

Первый в России удаленный багажный терминал Шерегеш открыли в аэропорту Новокузнецка в 2022 году.

Напомним, ранее «Аэрофлот» и агент UTG-Express запустили круглосуточную экспресс-доставку корреспонденции и мелких бандеролей весом до 10 кг. Посылку можно будет отправить минимум за 2 часа до вылета рейса, а авиадоставку выполнят либо в тот же день, либо на следующий (в зависимости от разницы в часовых поясах между пунктом отправления и назначения). Также через 1 час после посадки самолета можно будет получить посылку в аэропорту.