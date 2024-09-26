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Участник шоу «Битва шефов» покончил с собой в ресторане

Участник шоу «Битва шефов» Чеша совершил самоубийство в своем ресторане

Бывший шеф-повар футбольного клуба «Краснодар» и участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша совершил самоубийство в своем ресторане. Видео опубликовал Telegram-канал «Кубань 24».

Пожар произошел в ночь на 25 сентября в Краснодаре. Одной из версий до этого называли возгорание из-за короткого замыкания. Однако теперь следствие считает, что 35-летний Павел Чеша совершил суицид.

По данным Baza, мужчине в 2019 диагностировали лейкемию, но он смог победить болезнь.

Павел Чеша участвовал в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5», а также работал поваром на производстве ФК «Краснодар».

До этого установили, что причиной смерти актера сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Андрея Бабенко стало самоубийство.

Ранее в Приморье этническая банда довела участника СВО до попытки суицида.

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