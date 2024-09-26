Британский турист попробовал в Индии уличную еду и оказался в больнице

Британский турист, попробовав в Индии уличную еду, оказался в больнице, пишет The Indian Express. Мужчина рассказал об этом своим подписчикам в соцсетях.

Британский путешественник и блогер Сэм Пеппер недавно поделился своим опытом пребывания в Индии, который закончился визитом в больницу. После дегустации местного блюда, известного как «бханг», у мужчины, по его словам, начался сильный приступ рвоты. Это заставило его обратиться за медицинской помощью.

Рассказывая о своем опыте в соцсетях, Сэм также выразил свое разочарование тем, что некоторые местные жители посещали его палату в больнице, просили сделать селфи и даже притворялись, что выполняют какую-то работу, чтобы увидеть, как он страдает.

Несмотря на эти испытания, Пеппер сохранил позитивный настрой и даже нашел время для шуток. Например, он отметил, что медсестры в больнице случайно открыли клапан его капельницы, позволив крови вытекать наружу, но мужчина отнесся к этому с юмором.

«Они, вероятно, думают, что это какой-то секретный индийский метод лечения», — прокомментировал турист.

Когда Сэма выписали из больницы, он сообщил, что отправился в Бангкок для дальнейшего лечения.

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