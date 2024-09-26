Врач объяснил, чем опасен обнаруженный в российских семечках кадмий

Кадмий – это тяжелый металл, попадание которого в организм человека чревато страшными последствиями. Он имеет свойство накапливаться в организме и наносит вред почкам, которые впоследствии отказывают, рассказал врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер Общественной Службе Новостей.

Так медик прокомментировал сообщение о том, что в продающихся в супермаркетах Санкт-Петербурга семенах подсолнечника нашли канцерогенный кадмий. По словам Эдигера, большинство летальных исходов, связанных с отравлением кадмием, наступают из-за отказа почек.

«В повышенных концентрациях он настолько токсичен, что вызывает серьезные отравления, которые приводят к анемии, поражению печени, кардиопатии, эмфиземе легких, остеопорозу, деформации скелета, развитию гипертонии», — добавил врач.

Кадмий в большом количестве содержится в табачном дыме, а также в выхлопных газах, в воздухе на загазованных территориях, промзонах. Детоксикация кадмия подразумевает промывание желудка, а также прием энтеросорбентов, мочегонных препаратов. Кроме того, врачи применяют хелаты, глюкокортикоиды, гепатопротекторы или гемодиализ, заключил Эдигер.

Напомним, «Общественный контроль» нашел кадмий в каждой десятой пачке семечек на полке магазинов Северной столицы. Подчеркивается, что выведение опасного яда из организма занимает от 10 до 30 лет.

Ранее исследователи выяснили, как кадмий влияет на рост плода в утробе.