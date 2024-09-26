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Мигрант из Киргизии познакомился с российской школьницей и попытался ее изнасиловать

В Новосибирске поймали мигранта, который пытался изнасиловать юную знакомую

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Новосибирске задержали мужчину, который попытался изнасиловать юную знакомую из соцсетей. Об этом сообщает МВД Медиа.

Силовики задержали 27-летнего иностранца, который с августа по сентябрь переписывался в одном из мессенджеров с 13-летней школьницей. Он выманил несовершеннолетнюю на встречу, во время которой попытался ее изнасиловать. Жертва смогла отбиться от злоумышленника и убежать, после чего она обратилась в полицию.

К настоящему времени СУ СКР по Новосибирской области уже возбудило уголовное дело, иностранца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. По данным Telegram-канала Mash Siberia, подозреваемым оказался приезжий из Кыргызстана. Скоро ему изберут меру пресечения, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти избили и изнасиловали девушку, которая ловила машину на трассе.

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