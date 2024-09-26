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В двух областях Украины повредили оборудование электроподстанций

Минэнерго Украины сообщило о повреждении оборудования подстанций в двух областях

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Emilio Morenatti/AP

Оборудование электроподстанций было повреждено в Киевской и Ивано-Франковской областях на Украине в результате атаки. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, часть потребителей остались без электроснабжения.

«В Киевской и Ивано-Франковской областях... по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей», — говорится в сообщении.

По данным минэнерго Украины, в настоящее время специалисты продолжают вести работы по ликвидации последствий атаки. Сообщается, что электропитание было частично восстановлено.

На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии в зимний период может составить до 20 часов в сутки. 21 сентября депутат Верховной рады Елизавета Ясько призвала украинских граждан «готовиться к худшему» грядущей зимой. По словам парламентария, западные союзники Украины помогут с восстановлением энергетики, однако этого будет недостаточно.

Ранее в минэнерго Украины допустили перенос энергосетей под землю.

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