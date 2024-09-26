В России запустят производство вакцины против оспы

В Новосибирской области будут изготавливать вакцину против оспы. Об этом в ходе форума OpenBio-2024 в Новосибирске сообщила заместитель генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Елена Нечаева, передает Сиб.фм.

Производство планируют запустить в октябре, этим займутся специалисты центра «Вектор». По словам гендиректора учреждения, на это потребуется 3,5 месяца. Вакцина может поступить в гражданский оборот в начале 2025 года после того, как получит все необходимые разрешения.

«На первом этапе «Вектор» планирует производить небольшие партии по 5-10 тыс. доз для вакцинации групп риска, включая персонал центра. Массовое производство вакцины будет осуществляться компанией «Герофарм», которой уже переданы технологии и необходимые документы», — добавили в сообщении.

13 сентября сообщалось, что вакцина MVA-BN стала первой вакциной от оспы в списке препаратов от заболевания, прошедших предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила необходимость вакцинации от оспы обезьян в России.