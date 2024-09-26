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Эксперт рассказала, какие вопросы не стоит задавать на первом свидании

Эксперт по знакомству Андерсон назвала вопросы, не нужные на первом свидании

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт по знакомству Блейн Андерсон назвала три вопроса, которые не следует задавать на первом свидании, пишет Unilad.

По словам тренера по знакомствам Блейн Андерсон, первое свидание — это волнующее событие. Но помимо романтики и флирта, есть несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы сделать встречу успешной, считает эксперт.

Во-первых, важно помнить, что разговоры о прошлых отношениях могут испортить настроение на свидании. Поэтому Блейн рекомендует не задавать вопросы про прошлые отношения. Попытка узнать, сколько партнеров было у собеседника и выяснить причину расставания может вызвать дискомфорт у второй стороны.

Также Андерсон не рекомендует спрашивать у человека, будет ли второе свидание сразу после первого. Женщина советует дать себе и партнеру время обдумать впечатления и чувства, прежде чем принимать решение о следующем шаге.

Кроме того, Блейн не советует во время свидания предлагать продолжить встречу в другом ресторане или месте. Женщина считает, что лучше разбить семичасовое свидание на несколько.

Ранее мужчина во время свидания спас школьницу от насильника, но сам оказался в тюрьме.

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