Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение в Японии отозвалось на Курилах

Sakh: японское землетрясение магнитудой 5.9 ощутили на Курилах

close
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение, которое произошло в Японии, отозвалось на Курильских островах. Об этом сообщает местный портал Sakh.online в Telegram-канале.

«В четверг, 26 сентября в 18:01 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5.9, эпицентр которого находился вблизи острова Хоккайдо, Япония. Подземные толчки также ощутили жители Курильских островов», — говорится в публикации.

По данным сервиса eqalert.ru, который отслеживает подземные толчки, землетрясение ощутили в населенных пунктах Головнино, Дубовое и Менделеево.

Отмечается, что сила землетрясения оценивается как III–IV балла по шкале MSK-64. В Южно-Курильске, где сила толчков достигала порядка III баллов, местные жители сообщали о «заметной тряске».

По данным портала, очаг землетрясения залегал на глубине 57.9 км. При этом предупреждение об угрозе цунами не объявлялось. Информация о разрушениях и пострадавших также не поступала.

24 сентября в Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 5,9. Подземные толчки фиксировали у островов Идзу в 8:14 по местному времени (2:14 мск). Очаг находился на 10-километровой глубине.

Ранее землетрясение произошло в Кемеровской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами