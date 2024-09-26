Землетрясение в Японии отозвалось на Курилах

Землетрясение, которое произошло в Японии, отозвалось на Курильских островах. Об этом сообщает местный портал Sakh.online в Telegram-канале.

«В четверг, 26 сентября в 18:01 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5.9, эпицентр которого находился вблизи острова Хоккайдо, Япония. Подземные толчки также ощутили жители Курильских островов», — говорится в публикации.

По данным сервиса eqalert.ru, который отслеживает подземные толчки, землетрясение ощутили в населенных пунктах Головнино, Дубовое и Менделеево.

Отмечается, что сила землетрясения оценивается как III–IV балла по шкале MSK-64. В Южно-Курильске, где сила толчков достигала порядка III баллов, местные жители сообщали о «заметной тряске».

По данным портала, очаг землетрясения залегал на глубине 57.9 км. При этом предупреждение об угрозе цунами не объявлялось. Информация о разрушениях и пострадавших также не поступала.

24 сентября в Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 5,9. Подземные толчки фиксировали у островов Идзу в 8:14 по местному времени (2:14 мск). Очаг находился на 10-километровой глубине.

Ранее землетрясение произошло в Кемеровской области.