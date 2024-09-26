ФСБ задержала шесть человек за поджоги на ж/д станциях по заданию спецслужб Украины

Молодых людей из нескольких регионов России задержали за поджоги на железнодорожных станциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Всего правоохранителям удалось поймать шесть человек, трое из них – подростки. Молодые люди из Иркутской, Нижегородской и Самарской областей общались с кураторами из спецслужб Украины, которые предлагали им совершать теракты. За задание они могли получить от десяти до 15 тысяч рублей.

«Теперь им грозит вплоть до пожизненного», – сообщается в публикации.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, трое несовершеннолетних были из Иркутска. По версии следователей, 17 сентября они подожгли шкаф на перегоне «ст. Иркутск-пассажирский – о.п. Академическая».

Все трое находятся под стражей. Сейчас следователи проводят мероприятия, которые помогут собрать и закрепить доказательную базу. Ход расследования на контроле у руководства следственного управления.

Ранее спецслужбы предотвратили попытку теракта в Белгородской области.