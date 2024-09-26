В Ленобласти после конфликта на дороге таксист залил газовым баллоном женщину с детьми

В Ленинградской области правоохранители разбираются в дорожном конфликте двух водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На кадрах опубликованного полицией видео таксист на белой «Шкоде» подъезжает к черному авто, за рулем которого находится женщина — машины останавливаются недалеко от территории, огороженной шлагбаумом. После перепалки мужчина достает баллончик и направляет струю газа в открытое окно соседней машины. Затем автомобили один за другим проезжают шлагбаум. Водители выходят из салонов и начинаются ругаться. Машину, которой управляла женщина, также покидают дети.

В полиции уточнили, что инцидент произошел 24 сентября у дома 44 в деревне Ексолово. Личность таксиста уже установили — мужчине 48 лет, он проживает в Буграх. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Урале суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему школьницу.