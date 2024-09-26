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В Великобритании сестры отомстили любовнице отца и попали под суд

The Sun: в Британии сестры решили отомстить любовнице отца и попали под суд

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Depositphotos

В Великобритании начался суд по делу двух сестер из графства Уэст-Йоркшир, которые решили отомстить бывшей любовнице отца, опубликовав ее снимки на сайте эскорт-услуг. Об этом пишет The Sun.

В 2015 году Сара Браун из Уэзерби нашла у своего мужа Джеффа обнаженные фото и видео его любовницы, но сумела спасти брак. Спустя 7 лет, в 2022 году, их дочери, которым сейчас 27 и 24 года, решили отомстить женщине. Они опубликовали снимки на сайте, предлагающем услуги эскорта, и в качестве контактного телефона указали номер мужа бывшей любовницы отца. Цену за ее услуги обозначили в £5.

Девушки также отправили сообщения ее дочери с текстом: «Я сделаю все, чтобы твоя мамаша никогда не забыла, что сделала с моей семьей».

Одна из дочерей, Софи, являлась сотрудником правоохранительных органов, и ее уволили из полиции Уэст-Йоркшира в апреле. Элли, которая, по версии следствия, была инициатором мести, находится под стражей. Ей вынесут окончательный приговор в октябре.

До этого на видео попала месть фитнес-тренера, обидевшегося на 50-летнюю любовницу за измены.

Ранее невеста зачитала на свадьбе переписку жениха с любовницей.

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