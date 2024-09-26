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Россиянка попросила УК починить балкон, на следующий день он упал вместе с ней

Жительница Светогорска, упавшая с балконом со второго этажа, накануне просила его починить

74-летняя женщина, упавшая с высоты второго этажа вместе с рухнувшим балконом в Светогорске Ленинградской области, накануне подала в управляющую компанию очередную заявку о его аварийном состоянии. Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая пострадавшей Ирина.

«На мой взгляд, это вина в первую очередь ООО «СЖКХ», так как неоднократно были поданы заявки об аварийном состоянии балкона. «СЖКХ» не предприняла никаких действий, что и стало причиной обрушения балкона. С 1 сентября 2024 года по решению собственников дом перешел в УК «Гриндом». И как раз накануне (24.09) произошедшего пострадавшая отнесла заявку в эту УК. Но, к сожалению, УК не успела еще отреагировать. Копии заявлений об обращении ЖКХ и УК переданы в Следственный комитет. На балконе обсыпался пол местами, была видна арматура», — сказала знакомая.

По словам Ирины, у пострадавшей сотрясение мозга, перелом руки и ноги – она находится в реанимации.

«Пострадавшей 74 года. Она вчера была доставлена в ЦРБ города Выборга. Травмы: перелом ноги, была прооперирована, перелом руки, сотрясение мозга. На данный момент находится в реанимации. Обещали утром перевести в палату. Пока больше сведений нет», — добавила она.

25 сентября стало известно, что в Светогорске Ленинградской области рухнул балкон квартиры на втором этаже дома на улице Коробицына, на котором в это время находилась пожилая женщина. По данным 78.ru, пенсионерку доставили в больницу на вертолете.

В региональной прокуратуре сообщили, что многоквартирный дом не был признан аварийным или непригодным для проживания — он находится в управлении ООО «Управляющая компания «Гриндом».

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее жители Черногорска заявили, что их не хотят переселять из разрушающегося общежития.

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