Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о приступах агрессии и апатии из-за магнитной бури

Психолог Калиновская: геомагнитные бури вызывают приступы агрессии и апатии

close
Depositphotos

Геомагнитные бури вызывают у людей приступы агрессии или апатию, поэтому метеозависимым лучше заранее готовиться к этим явлениям и принимать лекарство. В такие периоды важно уделять своему самочувствию особое внимание, подчеркнула семейный психолог и психотерапевт Любовь Калиновская в беседе с 360.ru.

Магнитные бури провоцируют головные боли и повышают давление, от этих недугов лучше заранее выпить таблетки, считает Калиновская. Она также подчеркнула, что у людей в это время ухудшается общее состояние, повышается тревожность, агрессивность, может наблюдаться упадок сил.

«Директора фирм и предприятий тоже должны об этом знать, что во время магнитных бурь персонал может стать немного вялым и усталым», — заявила психолог.

Напомним, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1.

Ранее россиянам назвали главный способ легко пережить надвигающиеся магнитные бури.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами