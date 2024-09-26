Россиян предупредили о приступах агрессии и апатии из-за магнитной бури

Геомагнитные бури вызывают у людей приступы агрессии или апатию, поэтому метеозависимым лучше заранее готовиться к этим явлениям и принимать лекарство. В такие периоды важно уделять своему самочувствию особое внимание, подчеркнула семейный психолог и психотерапевт Любовь Калиновская в беседе с 360.ru.

Магнитные бури провоцируют головные боли и повышают давление, от этих недугов лучше заранее выпить таблетки, считает Калиновская. Она также подчеркнула, что у людей в это время ухудшается общее состояние, повышается тревожность, агрессивность, может наблюдаться упадок сил.

«Директора фирм и предприятий тоже должны об этом знать, что во время магнитных бурь персонал может стать немного вялым и усталым», — заявила психолог.

Напомним, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1.

Ранее россиянам назвали главный способ легко пережить надвигающиеся магнитные бури.