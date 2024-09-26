Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На СВО погиб студент МГУ, отказавшийся от гражданства Израиля

Студент философского факультета МГУ погиб в зоне СВО

close
Русское общество МГУ/VK

Студент философского факультета МГУ Антон Выдра, который отказался от израильского паспорта, погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый университетский».

Отмечается, что его позывной был «Моссад», он погиб на боевых позициях от украинского FPV-дрона.

В апреле 2023 года и.о. декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев рассказал РИА Новости, что у студента было двойное гражданство. Он специально пошел в посольство и отказался от гражданства Израиля, так как идентифицировал себя больше как россиянин. После этого Выдра взял академический отпуск и уехал добровольцем в Донбасс.

До этого на СВО за день до отпуска погиб 18-летний контрактник из Перми Надеин. До участия в спецоперации курсант активно участвовал в жизни своего университета — был волонтером и пел в хоре.

Ранее стало известно, сколько времени требуется бойцам ВС РФ для уничтожения дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами