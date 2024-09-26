На СВО погиб студент МГУ, отказавшийся от гражданства Израиля

Студент философского факультета МГУ Антон Выдра, который отказался от израильского паспорта, погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый университетский».

Отмечается, что его позывной был «Моссад», он погиб на боевых позициях от украинского FPV-дрона.

В апреле 2023 года и.о. декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев рассказал РИА Новости, что у студента было двойное гражданство. Он специально пошел в посольство и отказался от гражданства Израиля, так как идентифицировал себя больше как россиянин. После этого Выдра взял академический отпуск и уехал добровольцем в Донбасс.

До этого на СВО за день до отпуска погиб 18-летний контрактник из Перми Надеин. До участия в спецоперации курсант активно участвовал в жизни своего университета — был волонтером и пел в хоре.

Ранее стало известно, сколько времени требуется бойцам ВС РФ для уничтожения дронов.