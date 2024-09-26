В Екатеринбурге 16-летние студентки потеряли сознание, выпив неизвестное вещество

Студентки из Екатеринбурга потеряли сознание после того, как употребили неизвестное вещество. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Одна из 16-летних девушек пригласила другую с ночевкой после того, как ее родители уехали на Алтай к заболевшему родственнику. Родители разрешили подруге остаться у студентки.

Однако на следующее утро гостья не вышла на связь, мать обратилась в полицию. Выяснилось, что ночью девушки выходили из дома по неизвестной причине, рано утром в дом приехала скорая помощь и госпитализировала двоих студенток без сознания. Девушки находятся в токсикоцентре психиатрической больницы.

«По предварительным данным, у подростков острое отравление сильнодействующими медицинскими препаратами. Они в медикаментозной коме», – поделился собеседник.

Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое. Тем не менее, по словам источника, им ничего не угрожает.

Ранее две девушки отравились угарным газом из-за неисправной техники в Саратовской области.