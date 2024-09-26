Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, нужно ли сокращать срок обучения в школах

«КП»: 71% россиян поддержали идею сократить срок обучения в школах

close
Shutterstock

Большинство (71%) россиян поддерживают идею сократить срок обучения в школах, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 10,5 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, в школе нужно учиться не 11, а 10 лет, как это было раньше.

«Да, раньше за 10 лет лучше образование получали, чем сейчас за 11. Пора что-то пересмотреть», — отметила участница опроса.

Еще 11% ответили, что школьникам достаточно 8-9 классов, после чего они могут определяться с профориентацией. Они добавили, что программу можно сократить еще, если исключить из нее подготовку к ЕГЭ.

При этом 17% респондентов призвали ничего не менять в школьном образовании, потому что за 11 классов дети неспешно и комфортно смогут освоить максимально полную программу. Оставшийся 1% респондентов выбрали вариант «другое». Некоторые из них предложили продлить школьное образование.

24 сентября помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что в будущем продолжительность образования в России должна быть сокращена, это коснется как школьного и среднего специального, так и высшего образования.

Ранее Мединский назвал один из предметов школьной программы «бесполезным».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами