Россияне ответили, нужно ли сокращать срок обучения в школах

Большинство (71%) россиян поддерживают идею сократить срок обучения в школах, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 10,5 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, в школе нужно учиться не 11, а 10 лет, как это было раньше.

«Да, раньше за 10 лет лучше образование получали, чем сейчас за 11. Пора что-то пересмотреть», — отметила участница опроса.

Еще 11% ответили, что школьникам достаточно 8-9 классов, после чего они могут определяться с профориентацией. Они добавили, что программу можно сократить еще, если исключить из нее подготовку к ЕГЭ.

При этом 17% респондентов призвали ничего не менять в школьном образовании, потому что за 11 классов дети неспешно и комфортно смогут освоить максимально полную программу. Оставшийся 1% респондентов выбрали вариант «другое». Некоторые из них предложили продлить школьное образование.

24 сентября помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что в будущем продолжительность образования в России должна быть сокращена, это коснется как школьного и среднего специального, так и высшего образования.

Ранее Мединский назвал один из предметов школьной программы «бесполезным».