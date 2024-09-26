Велотурист из России рассказал, что помогло ему выбраться из плена мексиканского картеля

Велопутешественника Владимира Комарова похитили члены мексиканского картеля с парковки около магазина, где он остановился переночевать. Мужчина рассказал «Газете.Ru», что бандитов интересовала причина приезда туриста в Нуэво-Ларедо и его планы перейти границу с США.

«Бандиты два часа меня расспрашивали – задавали вопросы, записывали и скидывали это по WhatsApp в какую-то группу. А потом постоянно эти вопросы переспрашивали. Их больше интересовало, почему я здесь. Но когда я объяснил, что путешествую на велосипеде, они сказали, что нельзя без денег переходить в Америку. Они переводят людей, здесь без денег никто не переходит – надо платить им. Я прикидывался хиппи, но так и есть, что мне прикидываться: нет денег, и никто не соберет, уехал из России 14 лет назад, бродяжничаю. У меня не просили выкуп. Телефон просили разблокировать, смотрели WhatsApp, Telegram не нашли, криптокошельки вообще не поняли, что такое», – сказал он.

Комаров отметил, что члены картеля целые сутки катали его на машине, угрожали отвезти «в какой-то подвал» и сдать в миграционную службу.

«Я думал, меня везут в какой-то подвал, потому что они мне показывали телефон – там очень много фотографий с другими мигрантами. Это база людей, которые платят или которых выкупают. Но там все с испуганными глазами были. Ночная смена сказала, что меня туда везет. Потом они то ли передумали, то ли смена поменялась. Я думал, да когда же мы доедем. Мы едем-едем – уже шесть утра, день, мы все катаемся, никак не доедем до этого дома. Я думал, меня туда посадят, но так и не посадили», – добавил он.

По мнению туриста, выбраться из плена ему помогло то, что он говорил правду. Когда бандиты поняли, что с мужчины «нечего брать» – его отпустили.

«Они спросили, сколько у меня денег. Я сказал, сколько есть на самом деле, потому что понимал – меня и велосипед будут обыскивать. Если бы было больше, были бы большие проблемы. Я сказал, что у меня тысяча песо, 20 долларов есть одной купюрой. У меня немного наличных было – это тоже меня спасло. Они поняли, что с меня особо нечего брать», – подчеркнул он.

Подробнее о том, как мексиканские бандиты обращались с взятым в плен россиянином, – в материале «Газеты.Ru».

В мае Комаров более двух месяцев в одиночку выживал в джунглях Дарьенского пробела между Америками – он отправился туда на велосипеде от безысходности. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказывал, что заболел малярией и лептоспирозом, ел змей, охотился на рыб с мачете, говорил грабителям только правду и подбирал вещи за китайцами, чтобы добраться до Панамы.

Ранее российский путешественник получил дулом в живот при попытке подняться на гору в Азии.