Стала известна дата похорон отравившихся в Красноярском крае детей

Похороны детей, которые отравились в поселке Красная Сопка Красноярского края, состоятся 30 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Назаровского района Михаила Ковалева.

«На понедельник [назначены похороны]. Мы берем на себя полностью организацию и оплату похорон», — рассказал чиновник.

Многодетная семья — двое взрослых и четверо детей — отравилась в Красной Сопке после ужина, на котором ела курицу и пельмени. Детей спасти не удалось, а родителей 25 сентября благополучно выписали из больницы.

24 сентября в Следственном комитете РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. Ведомство опубликовало фотографии с дихлофосом «Варан», который производится на новосибирском заводе «Сибиар».

Параллельно проводится анализ продуктов, которые употребляла в пищу отравившаяся семья. Его результаты Следком рассчитывает получить 26 сентября.

Ранее учительница отравившихся детей в Красноярском крае рассказала об их родителях.