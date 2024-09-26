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В Приморье объявился еще один буйный медведь

Неподалеку от Лучегорска медведь задрал сторожевого пса

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Телеграм-канал «Amur Mash»

Неподалеку от Лучегорска в Приморском крае, где недавно буйствовал медведь-людоед, еще один медведь пробрался на огород, и сторожевая собака не смогла ему помешать. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, что медведь ворвался на огород, на земле видны характерные следы. Администрация поселка городского типа обратилась к жителям Лучегорска с просьбой забирать своих детей из школ лично, ради безопасности.

Пока не ясно, другой ли это медведь, либо тот же самый, который терроризировал округу последнее время.

До этого местные жители рассказали о буйстве медведя-людоеда, справиться с которым отправляли охотников и Росгвардию.

По словам жителей Лучегорска, медведи стали часто появляться на территории поселка — они грабят огороды. По мнению гендиректора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, устроивший погром в поселке зверь был либо ранен ранее человеком, либо болен бешенством, так как в этот период года здоровая особь «даже не приблизилась бы к населенному пункту».

Ранее браконьер из Приамурья перепутал товарища с животным, выстрелил в него и попал.

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