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Подросшие самки уникального животного попали на кадры фотоловушки в России

В Красноярском крае удалось снять сразу двух подросших самок снежных барсов

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Телеграм-канал «Заповедник Саяно-Шушенский и НП Шушенский бор»

Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае зафиксировали подросших самок снежных барсов. Видео опубликовано в Telegram-канале заповедника.

На видео запечатлены две особи этого редкого дикого животного, которые исследуют территорию парка. Уточняется, что котята, появившиеся на свет в 2023 году, являются потомками самки по имени Клепа.

По информации источника, молодые ирбисы осваивают окружающий мир через игру. «Например, они тренируют навыки охоты, нападая друг на друга, а также развивают физические способности, бегая и прыгая», — отмечается в публикации.

В июле в онлайн-кинотеатре Okko появился фильм межрегиональной ассоциации «Ирбис» «Хозяин Алтайских гор», в котором зрителям рассказывают о снежном барсе Алтая. Озвучили фильм зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский. По мнению Дроздова, ирбис является самой красивой и грациозной кошкой на планете.

В России осталось всего около 90 снежных барсов.

Ранее котята снежного барса сломали камеру на Алтае и попали в кадр.

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