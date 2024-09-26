Пермяка задержали за домогательства в отношении семилетней девочки в соцсетях

В Пермском крае задержали мужчину, обвиняемого в домогательствах в отношении семилетней девочки в соцсетях. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, 35-летний уроженец Пермского края с июля по сентябрь текущего года вел переписку с семилетней девочкой. В ходе общения мужчина домогался ребенка, а также требовал присылать ему неприличные фото и видео.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста. Подозреваемого 25 сентября задержали в городе Березники Пермского края и доставили в Петербург.

Мужчине предъявили обвинение. Фигурант в ходе допроса полностью признал свою вину. В данный момент решается вопрос об избрании россиянину меры пресечения.

Ранее пьяный россиянин домогался пятилетнего мальчика, который искал еду на помойке.