Почти половина предпринимателей планируют повысить цены

Каждый третий (41%) опрошенный самозанятый и ИП планирует в ближайшее время увеличить стоимость своих услуг, хотя годом ранее количество желающих было на уровне 47%. При этом 70% опрошенных отмечают, что стали больше вкладываться в собственное дело. Такие данные получены из результатов исследования сервиса Консоль.Про и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За год увеличилось число тех, кто зарабатывает свыше 150 тысяч рублей в месяц — о таких доходах заявили 41% респондентов. Только 26% отметили, что недовольны текущем уровнем заработка, и планируют предпринимать действия по его увеличению. Среди 74% опрошенных каждый третий (42%) заявил, что зарабатывает столько, сколько рассчитывает, а 32% рассказали, что их прибыль даже больше, чем должна быть.

Свыше половины опрошенных респондентов (55%) намерены и далее положительно влиять на свой доход. В отличие от 2023 года, когда наиболее популярным способом увеличить прибыль у предпринимателей были вложения в собственное производство, теперь большинство выбирает диверсификацию и расширение перечня оказываемых услуг (47%). В топ-3 также входит увеличение трат на рекламу (35%) и инвестиции в оборудование (32%).

«Стратегия, в которой бизнес расширяется за счет новых продуктов, услуг и рынков — или диверсификация — очень популярна сейчас. Звучит все безопасно — раскладывай яйца по разным корзинам. Но на деле есть много неудачных примеров. Так, один известный производитель байков выпустил мужскую туалетную воду. Затея провалилась, наверное даже самые суровые мужчины не захотели пахнуть байкером. Лучше, когда диверсификация опираться на ключевые компетенции компании, базу лояльных клиентов, технические наработки», — отметил Михаил Провизион, основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми Консоль.Про.

Почти половина (45%) опрошенных предпринимателей готова вернуться в наем или сочетать его с бизнесом, если получат интересное условия по работе. По данным hh.ru, лидером по количеству предложений от 150 до 200 тыс. рублей в качестве оплаты труда стала сфера информационных технологий. Такие условия чаще всего встречаются в логистике, розничной торговле и услугах для населения. В топ-3 вакансий с самым высоким вознаграждением для самозанятых вошли водители с зарплатой от 350 тысяч рублей, менеджеры по продажам с зарплатой от 245 тысяч рублей и программисты со средней зарплатой от 181 тысячи рублей.

Две трети опрошенных отметили, что по сравнению с прошлым годом стали чаще тратиться на собственное дело. Каждый четвертый отмечает, что траты увеличились незначительно, 27% считают, что вкладывают в бизнес в полтора раза больше в сравнении с прошлым годом, а 18% и вовсе — в два. При этом у 42% такие расходы не превышают 40 тысяч рублей в месяц.

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