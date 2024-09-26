Больше половины родителей страдают тревожностью из-за совмещения рабочих и семейных дел

Более половины российских родителей испытывают постоянный стресс из-за необходимости соблюдать баланс между трудовыми задачами и семейными обязанностями по воспитанию детей. 38% испытывают чувство вины за недостаточное внимание к детям. Такие данные получили аналитики «АльфаСтрахование» по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более 57% родителей отмечают, что рабочие задачи занимают более половины всего времени и на детей его остается недостаточно. При этом 18% помимо основной работы имеют подработки, что еще больше сокращает свободное время. 37% отметили, что повышенная занятость вызывает эмоциональное напряжение и даже выгорание на работе. 12% рассказали, что даже меняли работу из-за того, что она не отвечала в полной мере запросу на наличие свободного времени на семейные обязанности, а также вызывала по этой причине гнетущее состояние.

Около 52% респондентов признали, что у них не остается времени на полноценный отдых. Еще 48% отметили, что не могут выделить время на себя, в том числе на занятия спортом или саморазвитие, что также влияет на состояние психического здоровья. 40% родителей указали на то, что даже в отпусках проводят переговоры или совершают рабочие звонки, что отвлекает от пребывания с детьми.

Большинство опрошенных убеждены, что исправить ситуацию помогла бы более лояльная политика в отношении сотрудников с детьми. Например, 54% считают, что можно внедрить более гибкий график работы без ущерба для производственных процессов. 46% отмечают, что их функционал предусматривает возможность удаленной работы, что также пошло бы на пользу в поиске баланса между работой и семьей. 35% выступают за психолога на производстве. 29% — за возможность взять дополнительный выходной с периодичностью раз в 3-4 недели, чтобы проводить его с семьей, а 26% — за дополнительные дни отпуска для сотрудников с детьми. 25% респондентов считают, что действующая госполитика по поддержке материнства и детства должна носить обязательный характер при формировании корпоративной политики, чтобы поддержать семьи. При этом — без спекуляции сотрудников просемейным статусом.

Ранее россияне рассказали, сколько, по их мнению, стоит идеальный репетитор.